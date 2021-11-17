В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. Информация об этом содержится в телеграм-канале главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева.
"В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", – утверждается в заявлении.
Там также говорится, что к 15 января следующего года вакцинацию должны пройти не менее 80% от общей численности указанных категорий граждан.
Горячев указал, что в регионе фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди лиц в возрасте от 60 лет. За последние две недели рост заболеваемости в этой категории населения составил почти 40%.
В Красноярском крае установилась тяжелая ситуация с коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 717 случаев COVID-19. При этом коечный фонд занят на 85%.
Ранее в Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и проживающих в организациях соцобслуживания.
При этом первыми о подобном решении объявили власти Санкт-Петербурга. Затем обязательную вакцинацию ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, ХМАО, Пермском и Ставропольском крае.
Главврач рассказала о важности вакцинации среди людей старшего возраста
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