Мишустин не рекомендовал отказываться от прививки без консультации врача

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан не отказываться от прививки от коронавируса без консультации с врачом. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"О противопоказаниях может сказать только врач, лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки", – сказал премьер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России нужно в течение нескольких недель завершить кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного населения от COVID-19. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительности.

Руководитель Минздрава также рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Мурашко напомнил, что невакцинированные пациенты переносят коронавирус тяжелее.