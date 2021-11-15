Мишустин не рекомендовал отказываться от прививки без консультации врача

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан не отказываться от прививки от коронавируса без консультации с врачом. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"О противопоказаниях может сказать только врач, лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки", – сказал премьер.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России нужно в течение нескольких недель завершить кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного населения от COVID-19. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительности.
Руководитель Минздрава также рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Мурашко напомнил, что невакцинированные пациенты переносят коронавирус тяжелее.
Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации в РФ необходимо добиться за несколько недель
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