Эксперты высказались о плюсах и минусах введения обязательной вакцинации в России

В Центре имени Гамалеи считают необходимым сделать обязательной вакцинацию против коронавируса. Отмечается, что только так удастся наконец справиться с бушующей пандемией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что не обсуждают подобные радикальные меры. Выясняем, является ли этот метод единственным и можно ли иным способом победить коронавирус.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прививка от пандемии

Директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что, по его мнению, вакцинация против коронавирусной инфекции должна быть обязательной для всех. В России и во всем мире смогут победить пандемию, если прививку сделают 70–75% населения, считает ученый.





Александр Гинцбург директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной.

Гинцбург также отметил важность работы с населением по поводу необходимости прививки.

"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителей. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", – добавил он.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права граждан. Однако реализация такой инициативы предполагает принятие соответствующего федерального закона, указал он.

При этом член социального комитета СФ, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что верхняя палата парламента сейчас не занимается этим вопросом.





Владимир Круглый член комитета СФ по социальной политике В Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении на законодательном уровне обязательной вакцинации от COVID-19.

Однако сенатор добавил, что если соответствующий законопроект разработают, то он будет обсуждаться. Парламентарий также напомнил, что Госдума ранее не стала включать в Национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти на федеральном уровне не принимали решений о введении обязательной вакцинации.



В Кремле не принимали решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Никаких законов менять не надо?

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые не имеют медотвода, должны привиться от коронавируса, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета. Она добавила, что уверенно говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано. Также вызывает особую тревогу рост смертности в стране от коронавируса, указала Голикова.





Татьяна Голикова вице-премьер России Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы.

При этом, по мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в вопросах вакцинации обязательный подход не принесет значимых результатов. Действенными способами ускорения темпов иммунизации являются пропаганда и убеждение граждан, указала она.

"Все-таки более эффективный способ – широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия", – полагает Матвиенко.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко также высказался против обязательной вакцинации. По его словам, следует работать с населением методами убеждения.

"Никаких законов менять не надо, никаких обязательностей не нужно вводить, потому что это приведет к тому, что у нас произойдет в обществе взрыв. Но работать с населением надо: убеждать, доказывать", – пояснил Онищенко свою позицию.

Ранее Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации. Президент признался, что не поддерживает такой подход.





Владимир Путин президент России Дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать.

По его словам, сегодня принимать решение об обязательной вакцинации в связи с ростом эпидемии уполномочены региональные власти. Причем делается это по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан, что сейчас и происходит, сказал президент.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метод кнута и пряника?

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал Москве 24, что всеобщая вакцинация действительно остановит заболеваемость и эпидемиологический процесс в стране.





Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог Но целесообразность ввода обязательной вакцинации, по крайней мере в нашей стране, оставляет много вопросов. Сработает она или нет, пока непонятно. То, что такая мера эпидемиологически эффективна, тут нет никаких вопросов.

Врач отдельно подчеркнул, что поголовную вакцинацию не стоит проводить, потому что есть люди, которым нельзя ее делать.

"Пока ясно, что вакцина работает и однозначно помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией, эпидемиологически это эффективно. Она снизит количество заболевших и тяжелых исходов", – заключил он.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что обязательная вакцинация нужна, но как таковая она не увеличит процент привившихся от коронавируса. Об этом специалист рассказал в интервью Москве 24.

"Просто введение обязательной вакцинации дает слабый эффект. Потому что, если не применяются другие меры по созданию условий стимуляции людей, это работает плохо", – убежден эксперт.

Для увеличения процента вакцинированных, по мнению врача, необходимы как поощрения, так и неудобные условия для отказавшихся от прививки.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Например, денежные выплаты после прохождения полной вакцинации, особенно пожилым и людям из групп риска. Это могут быть дисконтные карты для посещения магазинов, фитнеса, бесплатный проезд на какое-то время в общественном транспорте и так далее.

В качестве неудобных условий специалист назвал получение товаров и услуг не первой необходимости только привитым, а также режим COVID-free. Крючков предположил, что таким комплексом мер удастся привить дополнительно до 25% населения. Главным образом тех, кто просто откладывал прививку, а не был категорично против нее, указал эксперт.