Путин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин поделился мнением об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент напомнил, что сейчас принимать подобное решение уполномочены власти регионов.
"В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии, по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит", – подчеркнул он.
При этом Путин признался, что обязательный подход не поддерживает.
"Дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать", – сказал президент.
Ранее перспективу введения обязательной вакцинации от коронавируса в России оценила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, такая мера не принесет значимых результатов. Более эффективным способом ускорения темпов иммунизации населения в текущей ситуации, по ее мнению, являются пропаганда и разъяснительная работа с гражданами.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан уже введена в 79 регионах страны. Несмотря на постепенное наращивание темпов вакцинации, этого все еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заключила она.
После введения нерабочих дней вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
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