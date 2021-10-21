Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:38

Володин призвал не спешить с законопроектом об обязательной вакцинации в РФ

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не спешить с законодательным оформлением обязательной вакцинации. Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы.

Для начала, заявил Володин, необходимо выслушать позицию правительства.

"Если у правительства других возможностей нет или они себя исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь. Но мы его, как вы помните, с вами обусловили другими предложениями, поэтому давайте дождемся от правительства, какой все-таки оно вариант изберет", – отметил Володин.

Он отметил, что у регионов уже есть все полномочия для противодействия распространению инфекции.

Ранее Владимир Путин заявил об опасных последствиях при низком уровне вакцинации от COVID-19. Президент призвал россиян активно прививаться от коронавируса, поскольку это затрагивает их безопасность и здоровье родных.

Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать