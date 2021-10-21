Володин призвал не спешить с законопроектом об обязательной вакцинации в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не спешить с законодательным оформлением обязательной вакцинации. Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы.
Для начала, заявил Володин, необходимо выслушать позицию правительства.
"Если у правительства других возможностей нет или они себя исчерпали, конечно, можно обсуждать и такой путь. Но мы его, как вы помните, с вами обусловили другими предложениями, поэтому давайте дождемся от правительства, какой все-таки оно вариант изберет", – отметил Володин.
Он отметил, что у регионов уже есть все полномочия для противодействия распространению инфекции.
Ранее Владимир Путин заявил об опасных последствиях при низком уровне вакцинации от COVID-19. Президент призвал россиян активно прививаться от коронавируса, поскольку это затрагивает их безопасность и здоровье родных.
Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
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