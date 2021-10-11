В Кремле назвали нереальной идею штрафовать за отказ от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле не считают возможным введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля объяснил, что подобные штрафы противоречат социальному характеру российского государства.
Между тем сенатор Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА Новости, что штрафы за отказ от вакцинации в случае их введения нарушат закон о добровольности прививок и вызовут недовольство в обществе.
По его словам, граждан необходимо убеждать прививаться добровольно. Он также отметил, что сейчас в условиях пандемии существует требование о вакцинации определенных категорий граждан, однако распространять его на всех людей нельзя.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, при этом сумма наказания должна составлять 5 тысяч рублей.
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