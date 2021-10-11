Вирусолог предложил ввести в России штрафы за отказ от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19 позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Таким мнением в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" поделился вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий", – сказал он.

Наказание в размере 5 тысяч рублей в месяц Лукашев счел достаточным.

По его словам, лечение одного больного коронавирусной инфекцией обходится российскому здравоохранению в 200 тысяч рублей, а с учетом косвенного ущерба эта сумма может доходить до полумиллиона рублей. В связи с этим Лукашев привел в пример акцизы на алкоголь и сигареты: он объяснил, что таким образом государство компенсирует лечение последствий вредных привычек, что уместно и в случае с уклонением от вакцинации.

Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Речь идет о работниках в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы обслуживания, пищевой промышленности, ЖКХ и других. Первый компонент вакцины жители региона должны получить до 15 ноября.

