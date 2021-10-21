Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

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Введение обязательной вакцинации от коронавируса в России не принесет значимых результатов, более эффективным способом ускорения темпов иммунизации являются пропаганда и убеждение граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все-таки более эффективный способ – широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия", – сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, не требует ли текущая эпидемиологическая обстановка введения обязательной вакцинации.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в 79 регионах России. Голикова отметила, что, несмотря на постепенное наращивание темпов вакцинации, они все еще недостаточно высоки.