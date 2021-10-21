Рошаль предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации

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Подстрекательство к отказу от вакцинации должно быть уголовно наказуемо, заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

По его словам, в настоящее время в Уголовном кодексе нет такой статьи, однако есть возможность привлечь к ответственности за распространение фейков. Наказание за это может составить до трех лет лишения свободы.

"Те, кто отказываются от вакцинации, не имея противопоказаний к ней, пусть оформят у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут предъявлять претензий к врачам, к губернаторам, правительству и президенту", – цитирует профессора радиостанция "Комсомольская правда".

Рошаль также подчеркнул, что, по данным Минздрава, большинство тяжелобольных пациентов не были привиты от коронавируса.

Ранее эпидемиолог сообщил, что российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса AY.4.2. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

