Эпидемиолог заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса

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Вакцины от COVID-19, которые в настоящее время применяются в России, эффективны и против разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", – рассказал эпидемиолог.

Ранее Хафизов рассказал, что в России были зафиксированы единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Специалист не исключил, что AY.4.2 может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в России. По словам эксперта, избежать этого позволит вакцинация.

До этого ученые из Великобритании предупредили о распространении потомка "индийского" штамма коронавируса. Отслеживая его генетическую цепочку вирусологи обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Ученые отметили, если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии.