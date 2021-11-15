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Общество

08:35

Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации необходимо добиться за несколько недель

власть медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России нужно в течение нескольких недель завершить кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного населения от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительности.

"Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один – не создавай угрозу другим", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава также рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

"Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", – рассказал министр.

Мурашко напомнил, что невакцинированные пациенты переносят коронавирус тяжелее. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста, сказал министр, добавив, что после появления штамма "Дельта" больше стали болеть и молодые люди.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург положительно оценил возможность включения российской вакцины в национальный календарь прививок. По его мнению, это обязательно должно произойти, поскольку возбудитель вируса не исчезнет из человеческой популяции.

Главврач рассказала о важности вакцинации среди людей старшего возраста

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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