Гинцбург оценил возможность включения "Спутника V" в национальный календарь прививок

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург положительно оценил возможность включения российской вакцины в национальный календарь прививок. По его мнению, это обязательно должно произойти, поскольку возбудитель вируса не исчезнет из человеческой популяции. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас, кажется, сейчас 14 вакцин в календаре прививок. Ни у кого это, мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы "Спутник V" включить в национальный календарь прививок", – заявил Гинцбург.

Также Гинцбург отметил, что ревакцинацию после "Спутника V" можно сделать любым другим препаратом.

"С любой широко используемой вакциной, которая на сегодняшний день прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с AstraZeneca. Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, – за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V", Институт Гамалеи, государство Российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут", – сказал он.

Он также выразил уверенность, что развитие пандемии коронавируса будет зависеть от эволюции возбудителя.

"Все зависит от того, как пойдет эволюция возбудителя. Если вы мне скажете, как пойдет эволюция возбудителя, я вам сразу отвечу, что будет дальше", – сказал Гинцбург.

По его словам, о подробностях эволюции коронавируса могут знать только Бог и Чарльз Дарвин.

Ранее Гинцбург сообщал, что эффективность "Спутника V" по отношению к штамму "Дельта" COVID-19 превышает 83%. У вакцин Moderna и Pfizer она менее 50%.

