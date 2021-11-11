В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация людей старше 60 лет

В Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для пожилых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации, – лица в возрасте 60 лет и старше", – отмечается в постановлении главного санитарного врача по региону Марии Потемкиной.

Накануне стало известно, что об обязательной вакцинации от COVID-19 для людей старше 60 лет объявили в Санкт-Петербурге. Однако позднее заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович уточнила, что ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена.

Она уточнила, что граждане вправе сами выбирать, вакцинироваться им или нет. При этом Гранатович напомнила, что вакцинация – это единственный возможный способ защитить себя от коронавирусной инфекции.