Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Адыгее для пенсионеров и "хроников"

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В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и проживающих в организациях соцобслуживания, сообщает Оперативный штаб республики.

Кроме того, главный государственный санитарный врач по региону Сергей Завгородний подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям.

Решение приняли в связи с неблагополучной эпидситуацией по COVID-19.

Первыми о таком решении объявили власти Санкт-Петербурга. При этом зампред городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович уточнила, что ответственность за отказ граждан от вакцинации от COVID-19 в настоящее время не предусмотрена.

Также обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, ХМАО, Пермском и Ставропольском крае.