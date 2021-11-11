Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19

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Немного больше половины россиян пожилого возраста вакцинированы против COVID-19, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия – территория заботы". Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава напомнил, что именно пожилые граждане являются главной группой риска течения и развития осложнений при коронавирусе.

"На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию", – сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране необходимо организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми для разъяснения правильности вакцинации от коронавируса.

Данную работу поручено провести регионам, Минздраву, Минтруду, Роспотребнадзору, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования, обязательного медицинского страхования, страховым медицинским организациям.

