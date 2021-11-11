Более половины пожилых россиян вакцинировались от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Немного больше половины россиян пожилого возраста вакцинированы против COVID-19, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия – территория заботы". Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минздрава напомнил, что именно пожилые граждане являются главной группой риска течения и развития осложнений при коронавирусе.
"На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию", – сказал Мурашко.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране необходимо организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми для разъяснения правильности вакцинации от коронавируса.
Данную работу поручено провести регионам, Минздраву, Минтруду, Роспотребнадзору, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования, обязательного медицинского страхования, страховым медицинским организациям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: