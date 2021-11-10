Голикова поручила индивидуально разъяснять пожилым правильность вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В РФ необходимо организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми для разъяснения правильности вакцинации от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Данную работу поручено провести регионам, Минздраву, Минтруду, Роспотребнадзору, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования, обязательного медицинского страхования, страховым медицинским организациям.
В общей сложности в России от коронавируса привиты 44,7% граждан старше 60 лет.
"Наиболее высокие показатели в Чеченской Республике, Республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и Республике Мордовия. Наименьший охват, к сожалению, отмечается в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Владимирской области и Приморском крае", – отметила Голикова.
Ранее она назвала регионы РФ, лидирующие по уровню коллективного иммунитета к COVID-19. Абсолютными регионами-лидерами оказались Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Средний уровень коллективного иммунитета по стране сегодня составляет 48,4%.
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
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