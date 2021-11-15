Первое чтение законопроектов о QR-кодах пройдет в Госдуме в декабре – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Законопроекты об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте Госдума рассмотрит в первом чтении в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты российского парламента.
"Совет (Госдумы. – Прим. ред.) принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется в декабре", – отметил собеседник агентства.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вышеуказанные документы направлены для обсуждения в регионы, Совет Федерации, а также в Общественную и Счетную палаты. До 14 декабря включительно они смогут высказать по ним свои замечания и предложения.
Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах, на массовых мероприятиях и на некоторых видах транспорта правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля 2022 года при посещении указанных объектов граждане смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты общественные места станут доступны только по QR-коду о прививке, перенесенной болезни или наличии медотвода от вакцинации.
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