Первое чтение законопроектов о QR-кодах пройдет в Госдуме в декабре – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроекты об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте Госдума рассмотрит в первом чтении в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты российского парламента.

"Совет (Госдумы. – Прим. ред.) принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется в декабре", – отметил собеседник агентства.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вышеуказанные документы направлены для обсуждения в регионы, Совет Федерации, а также в Общественную и Счетную палаты. До 14 декабря включительно они смогут высказать по ним свои замечания и предложения.

Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах, на массовых мероприятиях и на некоторых видах транспорта правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля 2022 года при посещении указанных объектов граждане смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты общественные места станут доступны только по QR-коду о прививке, перенесенной болезни или наличии медотвода от вакцинации.

