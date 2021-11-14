Врач объяснил, почему переболевшим COVID-19 бессимптомно следует выдавать QR-коды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусной инфекции выше, чем у вакцинированных, поэтому им следует выдавать QR-коды, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать", – приводит слова специалиста ТАСС.
По словам иммунолога, у переболевших в легкой форме есть иммунитет в "Дельта"-штамму. Жемчугов подчеркнул, что у таких людей иммунитет держится не менее года.
"Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код", – считает врач.
В пятницу, 12 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 февраля 2022 года: после этой даты попасть в общественные места и на массовые мероприятия смогут только граждане, имеющие медотвод или QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 или имеет прививку против него.
Ранее в Госдуме предложили решить вопрос получения QR-кодов для переболевших бессимптомно. Депутат Сергей Леонов заявил, что такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.
Эту идею оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данная инициатива требует внимательного изучения экспертами, так как есть много нюансов.
Москвичам рассказала о принципах действия обязательных QR-кодов в общественных местах
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