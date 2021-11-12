Песков прокомментировал идею ввести QR-коды для людей с антителами к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Идея введения QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу требует внимательного изучения экспертами, так как есть много нюансов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодов для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить код.
"Здесь, наверное, конечно, нужно со специалистами, с Роспотребнадзором, в любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке, там же очень много нюансов, и это все нужно очень тщательно прорабатывать", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, есть разные точки зрения относительно достаточного уровня антител, однако существуют и рекомендации ВОЗ и Минздрава РФ, к которым нужно прислушиваться.
Ранее сообщалось, что Чувашия станет первым российским регионом, где QR-коды смогут получить граждане с высоким уровнем антител к коронавирусу. Выдача QR-кодов для жителей региона, имеющих высокий титр антител, стартует в течение недели.
QR-код станет исключительно региональным и не будет действовать за пределами Чувашии. Также он не будет отображаться на федеральном портале госуслуг.
В Госдуме предложили решить вопрос получения QR-кодов для переболевших бессимптомно. Депутат Сергей Леонов заявил, что такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.
Он подчеркнул, что сейчас существует проблема, когда человек при наличии достаточного количества антител не может получить QR-код.
Медики уверены, что закон об обязательных QR-кодах поможет сохранить тысячи жизней
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