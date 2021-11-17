Кировская область ввела обязательную вакцинацию для пожилых граждан

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В Кировской области объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями и проживающих в социальных учреждениях. Соответствующее решение принял главный санитарный врач региона. Об этом сообщает News.ru.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что данная мера продиктована неблагополучной эпидемиологической обстановкой. По данным ведомства, в Кировской области сохраняется рост заболеваемости COVID-19 среди всех социальных и возрастных категорий населения.

"Охват вакцинацией взрослого населения <...> остается недостаточным (47,1%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", – говорится в постановлении.

Также требование об обязательной вакцинации в регионе распространяется на работников ветеринарных, фармацевтических, страховых, гостиничных, клининговых, ритуальных, охранных услуг, а также работников сферы доставки, техобслуживания транспортных средств и сотрудников типографий.

В соответствии с постановлением, организации должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников первым компонентом вакцины до 30 ноября, вторым – до 30 декабря.

Ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. К 15 января следующего года вакцинацию должны пройти не менее 80% от общей численности указанных категорий людей.

Первыми о подобном решении объявили власти Санкт-Петербурга. Затем обязательную вакцинацию ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, Адыгее, ХМАО, Пермском и Ставропольском крае.

