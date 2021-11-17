Кировская область ввела обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Кировской области объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями и проживающих в социальных учреждениях. Соответствующее решение принял главный санитарный врач региона. Об этом сообщает News.ru.
В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что данная мера продиктована неблагополучной эпидемиологической обстановкой. По данным ведомства, в Кировской области сохраняется рост заболеваемости COVID-19 среди всех социальных и возрастных категорий населения.
"Охват вакцинацией взрослого населения <...> остается недостаточным (47,1%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", – говорится в постановлении.
Также требование об обязательной вакцинации в регионе распространяется на работников ветеринарных, фармацевтических, страховых, гостиничных, клининговых, ритуальных, охранных услуг, а также работников сферы доставки, техобслуживания транспортных средств и сотрудников типографий.
В соответствии с постановлением, организации должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников первым компонентом вакцины до 30 ноября, вторым – до 30 декабря.
Ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. К 15 января следующего года вакцинацию должны пройти не менее 80% от общей численности указанных категорий людей.
Первыми о подобном решении объявили власти Санкт-Петербурга. Затем обязательную вакцинацию ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, Адыгее, ХМАО, Пермском и Ставропольском крае.
В Думе предложили внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: