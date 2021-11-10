В Подмосковье могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил расширение списка граждан, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Все возможно. <…> Сегодня уровень вакцинации у нас высокий в Московской области. Думаю, что мы с нашими жителями найдем общий язык и дальше, не сомневаюсь в этом", – заявил Воробьев в ответ на соответствующий вопрос.

По словам губернатора Подмосковья, в период нерабочих дней повысилось число желающих привиться от COVID-19. Вместе с тем он отметил и снизившееся число госпитализаций после заражения коронавирусом.

Как считает директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной ради преодоления последствий пандемии.

В России за последние сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса. На Московскую область приходится 2 649 из них.