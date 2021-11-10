Роспотребнадзор рассказал об ограничениях для непривитых петербуржцев старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, отказывающихся проходить вакцинацию от коронавируса, введут ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", – говорится в сообщении.

Работающие пожилые петербуржцы, не привившиеся против COVID-19, будут отстранены от работы. Чтобы избежать ограничений, гражданам необходимо до 15 декабря получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентным препаратом, а до 15 января 2022 года завершить курс вакцинации. Соответствующие условия для этого должны организовать работодатели.

Накануне главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова приняла постановление, согласно которому в городе вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

