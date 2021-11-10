Председатель Заксобрания Петербурга заявил, что вакцинация в городе остается добровольной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Прививка от коронавируса в Санкт-Петербурге остается добровольной, несмотря на постановление об обязательной вакцинации ряда категорий жителей. Об этом заявил председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

"Неделю назад у нас был локдаун – конечно, эти меры принимаются не от хорошей жизни. Любые вопросы, связанные с вакцинацией, <...> я поддерживаю. Что касается вопроса о том, добровольная вакцинация у нас или не добровольная, то, конечно, добровольная", – цитирует его "Интерфакс".

Председатель комитета по законодательству петербургского парламента Всеволод Беликов, в свою очередь, напомнил, что никаких санкций за отказ от прививки не предусмотрено. По его словам, постановление об обязательной вакцинации является информационным посылом, призванным убедить людей прививаться.

"Никто никому руки крутить, связывать и вести в пункт вакцинации не будет. Каждый шаг добавляет к числу вакцинированных: кто-то испугался санкций и привился – цель достигнута", – объяснил депутат.

При этом он не исключил, что в дальнейшем, если эпидемиологическая ситуация не будет улучшаться, давление на нежелающих прививаться усилят на законодательном уровне.

Накануне главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова приняла постановление, согласно которому в городе вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

