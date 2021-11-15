В Курской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых

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В Курской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов от 18 лет, а также пожилых людей старше 60 лет. Это следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательной вакцинации также подлежат люди с хроническими заболеваниями, в частности бронхиальной астмой и диабетом, волонтеры, а также призывники и лица, работающие вахтовым методом.

В документе отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться неблагополучной. Так, за первые семь дней ноября прирост случаев COVID-19 в возрастной группе старше 65 лет составил 35,5%. Кроме того, по словам главного санитарного врача Курской области Олега Климушина, молодые люди, оставаясь наиболее мобильной и социально активной группой населения, являются источником заражения, поскольку зачастую болеют бессимптомно и не обращаются за медпомощью в случае необходимости.

Согласно постановлению, пожилые жители региона и люди с хроническими заболеваниями должны привиться первым компонентом вакцины до 15 декабря текущего года, а завершить курс вакцинации – до 15 января 2022 года. Что касается остальных категорий граждан, перечисленных в документе, то в указанные сроки в каждой организации привиться должны не менее 80% от общей численности сотрудников, учащихся или волонтеров.

Ранее в Адыгее ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и проживающих в организациях соцобслуживания.

При этом первыми о подобном решении объявили власти Санкт-Петербурга. Затем обязательную вакцинацию ввели в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Калужской и Белгородской областях, Татарстане, Башкирии, ХМАО, Пермском и Ставропольском крае.

