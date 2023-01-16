"Звезды советского экрана": ковбойская тема в советском кино

Летом 1987 года кинозалы по всему СССР взрываются от хохота. "Сэр, это был мой бифштекс!", – с этими словами Николай Караченцов в роли Билли Кинга устроил одну из самых смешных заварушек за всю историю отечественного кино. А через год, когда уже можно было подводить итоги проката, в редакции журнала "Советский экран" решили вспомнить обо всех советских актерах, которым доводилось звенеть шпорами и примерять ковбойскую шляпу.

Кого Леонид Гайдай хотел снимать в роли вождя краснокожих? Кто скрывался под плащом всадника "без головы"? Как медведь из "Обыкновенного чуда" стал настоящим ковбоем? Почему Александр Кузнецов не хотел играть Джека Восьмеркина? И как Алла Сурикова спасла головы посетителей салуна на съемках "Человека с бульвара Капуцинов"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".