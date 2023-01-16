Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": ковбойская тема в советском кино

"Звезды советского экрана": ковбойская тема в советском кино

Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси

Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя

Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Евгения Весника

"Ленком" отменил спектакли в день прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Актер Гармаш считает некорректным сравнение советского Чебурашки с новым

Летом 1987 года кинозалы по всему СССР взрываются от хохота. "Сэр, это был мой бифштекс!", – с этими словами Николай Караченцов в роли Билли Кинга устроил одну из самых смешных заварушек за всю историю отечественного кино. А через год, когда уже можно было подводить итоги проката, в редакции журнала "Советский экран" решили вспомнить обо всех советских актерах, которым доводилось звенеть шпорами и примерять ковбойскую шляпу.

Кого Леонид Гайдай хотел снимать в роли вождя краснокожих? Кто скрывался под плащом всадника "без головы"? Как медведь из "Обыкновенного чуда" стал настоящим ковбоем? Почему Александр Кузнецов не хотел играть Джека Восьмеркина? И как Алла Сурикова спасла головы посетителей салуна на съемках "Человека с бульвара Капуцинов"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика