Фильм "Последний богатырь: Посланник Тьмы" стал самым просматриваемым на ТВ в каникулы

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Централ Партнершип

Российская комедийная приключенческая картина "Последний богатырь: Посланник Тьмы" стала самой просматриваемой на ТВ в новогодние выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope.

Согласно информации организации, на втором месте по просмотрам оказалась новостная программа "Местное время". Следом расположилась передача "Вести".

Фильм "Последний богатырь: Посланник Тьмы" в общей сложности посмотрели 7,8% жителей крупных городов РФ с населением более 100 тысяч человек. В свою очередь, программы "Местное время" и "Вести" посмотрели порядка 7,3 и 7% соответственно.

На четвертом месте расположился фильм "Непослушник", рейтинг ленты достиг 6,3%. Далее – картина "Последний богатырь: Корень зла", ее посмотрели около 6% жителей.

На шестой и седьмой позиции оказались развлекательные программы "Песни от всей души" и "Привет, Андрей!". Их рейтинги составили 5 и 4,4% соответственно.

Ранее сообщалось, что картина "Чебурашка" преодолела рекорд "Холопа", собрав 3 082 245 827 рублей. Фильм стал самым кассовым из российских в истории проката в РФ.

О продолжении картины можно будет говорить по итогам ее проката в кинотеатрах, заявил генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!