Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный актер Грузинской ССР, кинорежиссер и певец Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище Тбилиси 19 января, рядом с матерью. Об этом сообщил продюсер актера Рати Абзианидзе.

"Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Таково было желание Бубы при жизни", – приводит его слова РИА Новости.

Проводы актера будут проведены из здании Тбилисского концертного зала.

Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет после длительной болезни.

За время своей актерской деятельности Кикабидзе сыграл роли в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Я, следователь" и прочих кинокартинах. Он был удостоен звания "Народный артист Грузии" и Государственной премии СССР.

Кикабидзе является исполнителем композиций "Мои года – мое богатство", "Тбилисо", "Чито-гврито" и других музыкальных произведений.

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