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Пресс-показ сериала "Шаляпин" состоялся в Москве

Пресс-показ сериала "Шаляпин" состоялся в Москве

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В Москве состоялся пресс-показ сериала "Шаляпин". Премьера назначена на 13 февраля – день 150-летия артиста.

Сериал расскажет о пути великого оперного исполнителя ХХ века к сцене и славе, о которых он мечтал с самого детства. Его история – о преодолении и сложном выборе, который пришлось делать не один раз.

Съемочная группа старалась полностью воссоздать обстановку того времени, чтобы сделать Шаляпина понятным современному зрителю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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