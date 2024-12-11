Актер Джереми Реннер пишет книгу о том, как пережил смертельную травму

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Американский актер Джереми Реннер пишет книгу о своем восстановлении после аварии со снегоуборочной машиной, после которой он находился в больнице в стабильном критическом состоянии. Об этом сообщает Variety.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Реннер пытался спасти племянника от снегоуборочной машины, в результате чего получил травмы. О восстановлении после больницы он рассказал на кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. Со сцены он пошутил, что на четверть состоит из титана.

"В этой поездке я делал ее (книги. – Прим. ред.) окончательный монтаж. Есть много замечательных даров, которые приходят от испытаний смертью. Я умер, и я вернулся, и я вернулся по какой-то причине, которая не имеет ко мне никакого отношения", – рассказал актер.

Ранее британский актер Иэн Маккеллен рассказал о своем самочувствии после падения со сцены во время представления в Лондоне. На своей странице в соцсети X он заверил, что восстановление будет полным и быстрым. Актер поблагодарил всех за добрые слова и поддержку, а также уточнил, что намерен вернуться к работе.