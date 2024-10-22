Closer Weekly: Роберт Дауни – младший сломлен театральным провалом спектакля "Макнил"

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Роберт Дауни – младший тяжело переживает неудачу спектакля "Макнил" Айада Ахтара, в котором он сыграл главную роль, передает Closer Weekly.

В "Макниле" Дауни – младший играет роль романиста, который из-за алкоголизма и психического заболевания переживает непростой период в своей жизни. По мнению многих критиков и фанатов, актер полностью выкладывается на сцене.

В основном же негативные отзывы у пьесы из-за сценария и режиссерской работы. Несмотря на это, Дауни – младший уже объявил своим друзьям, что больше никогда не выйдет на театральную сцену.

"Это разбило ему сердце. Он вложил душу в этот проект, только для того, чтобы он провалился. Такой удар по эго!" – рассказал собеседник издания.

Ранее актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене прямо во время спектакля в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители театра, актеру сразу же вызвали скорую, которая доставила его в больницу.