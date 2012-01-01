Эксперт Калистратова: дошкольникам можно пользоваться гаджетами до 20 минут в день

Более 50% российских дошкольников ежедневно используют онлайн-приложения для обучения, утверждают эксперты. Более того, 91% родителей отмечают, что хотя бы раз в неделю их ребенок обращается к умной колонке. Вместе с экспертом разбираемся, с какого возраста можно внедрять в жизнь детей гаджеты и какие при этом нужно учесть нюансы.

Универсальная помощь

Технологии становятся незаменимым инструментом развития российских детей в возрасте от 3 до 6 лет: каждый второй ребенок использует мобильные приложения на ежедневной основе. Об этом говорится в исследовании агентства OMI (Online Market Intelligence), проведенном в декабре 2024 года.

По мнению родителей, основное преимущество таких онлайн-программ – в возможности усовершенствовать необходимые "жесткие" и "гибкие" навыки (hard и soft skills) у дошкольников. В частности, для 78% респондентов речь идет о творческих способностях, для 70% – об образовании (например, чтении).

Также 50% уверены, что подобная практика полезна для формирования эмпатии и эмоционального интеллекта, а 45% сочли ее эффективной для обучения коммуникабельности и лидерству.

Еще 69% согласились с тем, что мобильные приложения в целом помогают при подготовке к школе.

Не менее распространены среди детей умные колонки. По данным ВЦИОМ, девять из десяти родителей (91%) разрешают детям пользоваться умной колонкой как минимум раз в неделю (54% делают это ежедневно). Причем взаимодействие ведется в образовательных и бытовых целях, а также для досуга.



из данных исследования Чаще всего это воспроизведение музыки или радио, такую возможность применяют восемь из десяти детей (82%). В топ-5 вошли также общение с голосовым помощником (59%), воспроизведение сказок и аудиокниг (58%), обращение с информационными запросами (36%) и воспроизведение развлекательных программ (32%).

Плюс спросом пользуются функции напоминаний и будильников (30%), помощь с выполнением домашнего задания (26%), а также воспроизведение образовательных программ и подкастов (15%).

Вспомогательный инструмент

Чем меньше возраст ребенка, тем короче должно быть время, в течение которого он использует гаджеты или мобильные приложения. Оптимальная норма в день варьируется от 5 до 20 минут, заявила в разговоре с Москвой 24 детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.

"В 2–3 года дети изучают мир. И начиная с этого возраста электронные устройства и различные программы могут помочь им в этом, но совсем немного. В частности, через интерактив, то есть через загадки, тесты и тому подобное", – пояснила эксперт.

Однако, по словам психолога, технологии не более чем вспомогательный инструмент, который дополняет основные способы познания. Развивать у ребенка базовые навыки могут только родители.

"В частности, мама – это проводник во внешний мир, особенно до 5 лет. Ее реакция формирует отношение ребенка ко всему, то есть, например, если мама напугана, ребенок тоже ощутит тревогу", – отметила Калистратова.



Анфиса Калистратова детский и подростковый психолог Гаджеты полезны, когда взрослые очень заняты, по сути, это заменители живого человека. Но их постоянное применение опасно, потому что они задействуют в основном абстрактное мышление, которое формируется у ребенка только после 7 лет. До этого ему необходимо пропускать все через тело – смотреть, слышать, трогать и ощущать прикосновения, пробовать на вкус.

Нельзя забывать и о том, что электронные устройства формируют бесконечный поток информации, чему, в свою очередь, не способна противостоять детская психика. До 10–12 лет в ней еще не сформирована функция самоконтроля, а без нее завершить действие усилием воли невозможно, подчеркнула эксперт. Кроме того, большинство активностей, связанных с гаджетами, предполагают сидячее положение, а это чрезмерная нагрузка для развивающегося организма.

"Например, часто можно заметить, как ребенок начинает зевать уже через 10–15 минут после просмотра телевизора. Так происходит из-за того, что в его мозг в этот момент не поступает достаточное количество кислорода, и он, недополучая активность, устает", – подчеркнула она.

По словам Калистратовой, чтобы избежать развития зависимости у ребенка, следует четко установить правила использования гаджетов и каждый раз четко проговаривать их.



Анфиса Калистратова детский и подростковый психолог То есть перед тем, как дать устройство, обозначьте, что это всего на 10–15 минут. Потом, когда останется 2–3 минуты, предупредите, что время скоро кончится. И уже после переключайте внимание на другую активность.

Занять ребенка можно чем угодно, главное – учесть степень его активности. Более усидчивым детям, в частности, подойдет рисование или любое другое домашнее занятие, для активных же особенно эффективны длительные прогулки и секции, подытожила психолог.