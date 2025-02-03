Член СПЧ Меркачева: детей в РФ необходимо обучать интернет-грамотности

Фото: depositphotos/belchonock

Детей в России необходимо обучать интернет-грамотности, считает член СПЧ Ева Меркачева, слова которой приводит News.ru.

"Жалко, что у нас нет вообще такого урока, как информационная грамотность. Поскольку поступает огромный поток информации, которую невозможно моделировать. В одном месте как-то заткнем дыры, в том числе законодательными инициативами, а в другом месте появится что-то новое", – высказалась она.

Дети должны знать, как поступать в случае шантажа со стороны взрослого незнакомца в Сети, подчеркнула Меркачева.

Он поделилась, что также бывают случаи, когда сверстники шантажируют друг друга, существуют чаты, где подростки публикуют компрометирующие данные, за удаление которых затем требуют деньги.

"Каждый школьник мог выложить фотографию сверстника с нехорошими надписями. <...> Другой же мог это все выкупить за небольшие деньги, за 200–300 рублей – столько стоит в среднем школьный обед. И это начало разрастаться", – объяснила Меркачева.

По ее мнению, детей необходимо предупреждать об опасностях, которые существуют в Сети.

Между тем мошенники начали использовать новую схему. Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме".

В пресс-службе "Сферума" напомнили, что обновление платформы происходит автоматически и только на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от портала "Госуслуги".