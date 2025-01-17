МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей

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Мошенники под видом учителей просят детей назвать им код из сообщения для якобы обновления электронного журнала. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники используют информацию о настоящих сотрудниках школы, а также дипфейк-технологии и подменные номера. Кроме того, они просят родителей заранее предупредить ребенка, что ему позвонят из школы.

При этом во время общения с ребенком мошенники убеждают его назвать номер из СМС-сообщения, который является кодом подтверждения, использующимся для восстановления доступа к личному кабинету гражданина на сайте госуслуг.

В пресс-службе "Сферума" напомнили, что обновление платформы происходит автоматически и только на устройстве пользователя, без участия третьих лиц. Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от портала "Госуслуги".

"Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер.

Также важно знать, что коммуникации по учебе также ведутся исключительно в "Сферуме", где все пользователи верифицированы", – сказано в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали просить своих жертв установить новые приложения ЖКХ. Такие программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.

В министерстве рекомендовали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации, а также не устанавливать приложения из сомнительных источников.

