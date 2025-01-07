Число мошеннических схем с участием "черных брокеров" удвоилось в России в 2024 году

Фото: 123RF/kostsov

Число мошеннических схем с "черными брокерами" выросло в России в два раза в прошлом году, сообщил заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Черные брокеры – это, как правило, бывшие специалисты банка, которые знакомы с процедурами кредитования и готовы помочь оформить кредит незаконным способом.

"Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение", – передает РИА Новости слова Кузнецова.

Самая большая сумма, которую похитили мошенники в 2024 году, составила около 180 миллионов рублей. Злоумышленники вовлекали жертв в реализацию движимого и недвижимого имущества, в оформление кредитов и займов.

При этом женщины чаще мужчин становятся жертвами телефонных аферистов.

