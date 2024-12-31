МВД: 180 млн рублей стали самой крупной переведенной мошенникам суммой в этом году

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Самая большая сумма, которую похитили мошенники, составила около 180 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

При этом в данной схеме не были задействованы курьеры. Как уточнило ведомство, злоумышленники вовлекали жертв в реализацию движимого и недвижимого имущества, в оформление кредитов и займов.

Ранее россиян призвали остерегаться сообщений от мошенников с якобы подарком Telegram-premium в соответствующем мессенджере. Там содержится фишинговая ссылка, при нажатии на которую человек теряет аккаунт.

Об активизации мошенников в преддверии Нового года ранее предупредил и банк ВТБ. Для обмана злоумышленники используют поддельные приложения и ситуативный фишинг.

Кроме того, в этот период увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, в том числе шпионское ПО и трояны удаленного доступа.

