Россиян предупредили о "новогодней" схеме обмана

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Россиян призвали остерегаться сообщений от мошенников с якобы подарком Telegram-premium в соответствующем мессенджере. На новую "новогоднюю" схему обмана наткнулся корреспондент Москвы 24.

В сообщениях от аферистов вместо подарка содержится фишинговая ссылка, при нажатии на которую человек теряет аккаунт.

Об активизации мошенников в преддверии Нового года ранее предупредил и банк ВТБ. Для обмана злоумышленники используют поддельные приложения и ситуативный фишинг.

Кроме того, в этот период увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, в том числе шпионское ПО и трояны удаленного доступа.

Аферисты также могут приходить в праздники под видом коммунальщиков. Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок, подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

По его словам, чаще всего в качестве жертвы злоумышленники выбирают пожилых людей. Им предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.