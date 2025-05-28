Сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста у детсада на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого москвича, который подозревается в эксгибиционизме возле детсада на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители получили сигнал "Тревога" с одного из охраняемых объектов дошкольного образования на улице Шипиловской. Охранник учреждения рассказал, что неизвестный мужчина рядом с забором совершал непристойные действия – демонстрировал гениталии", – говорится в сообщении.

Когда прохожие делали ему замечания, мужчина провоцировал драку с ними. Прибывшие на месте росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали 24-летнего москвича. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

"Для дальнейшего разбирательства молодой человек был доставлен в отделение полиции", – уточнили в Росгвардии.

Ранее был задержан пьяный мужчина, который проник на территорию учебного заведения на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Ткацкой. Выяснилось, что нетрезвый гражданин преследовал студентку, которая живет в общежитии училища.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место инцидента и задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Мужчина позже объяснил, что был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнил. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

