Голый мужчина выпал из окна и приземлился на кондиционер ЖК в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Baza

Голый мужчина выпал из окна и приземлился на короб кондиционера в ЖК "Ильинские луга" в Красногорском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как рассказали жильцы, они услышали шум и выглянули в окно, где на кондиционере увидели пьяного мужчину. Там он провел около 30 минут, пока спасатели не затащили его в квартиру.

В свою очередь, хозяйка квартиры отметила, что компания сверху всю ночь громко гуляла. В какой-то момент сверху стали слышны крики женщины.

"Тогда молодой человек из квартиры снизу поднялся туда, стал стучать в дверь и грозился вызвать полицию. Вероятно, в этот момент голый мужчина решился на радикальный побег и свалился из окна", – уточнили в СМИ.

Спасенного мужчину оттащили к квартире, откуда он упал. Постепенно мужчина начал приходить в себя и даже стал угрожать. Хозяйка добавила, что он испачкал всю ее квартиру и кондиционер.

Как уточняет МК, мужчина упал с 9-го этажа на 8-й около 6 часов утра. По рассказам жильцов, после ночных гуляний пьяная пара поднялись в квартиру, где продолжила слушать громкую музыку и распивать алкоголь. Спустя примерно час соседи услышали крики женщины, некоторое время в квартире падали тяжелые предметы.

"Перед падением мы слышали визг. Мы не могли вдвоем поднять 140-килограммового гражданина, так как не знали, есть ли у него нож, боялись, что он опасен. Мужчина что-то выкрикивал себе под нос, не мог внятно ответить нам на вопросы. От него пахло алкоголем, может, он употребил что-то еще", – пояснила жительница квартиры.

Участковый отвел пострадавшего на 9-й этаж. Там на лестничной площадке лежали его разбросанные вещи, а женщина в квартире дверь не открывала. Соседи отмечают, что в ее квартиру постоянно приходят граждане с низкой социальной ответственностью.

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