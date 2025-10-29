МВД: перед продажей смартфона нужно сделать сброс до заводских настроек

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Перед продажей смартфона необходимо удалить все аккаунты и контент, сделать полный сброс до заводских настроек, сообщила пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве рассказали, что для очистки телефона на базе Android нужно включить шифрование, если оно выключено. Современные Android-устройства шифруют данные по умолчанию, однако на старых моделях оно может быть отключено, что позволяет восстановить удаленные данные.

Также необходимо удалить из телефона все аккаунты, поскольку оставленные учетные записи могут заблокировать активацию смартфона новым владельцем, и сделать сброс к заводским настройкам.

После этих действий в МВД рекомендовали заполнить свободное пространство файлами. Для этого, не настраивая телефон, нужно включить камеру и записать длинные видео до заполнения памяти. Так будут перезаписаны остаточные данные.

Затем следует повторно выполнить сброс. В результате перезапишутся свободные блоки памяти, в которых могли остаться личные данные, сделав их восстановление почти невозможным.

Для очистки iPhone перед продажей следует отключить функцию "Найти iPhone" и выйти из iCloud, так как без этих действий устройство не получится активировать новому пользователю. После этого нужно удалить весь содержащийся в телефоне контент и выполнить сброс.

"Убедитесь, что устройство не привязано. После сброса проверьте экран приветствия. Если появится начальное окно активации – значит, очистка прошла успешно. Не подключайтесь повторно к устройству!" – уточнили правоохранители.

Ведомство также посоветовало извлечь сим-карту и хранить ее отдельно либо утилизировать безопасным способом. SD-карты перед передачей нужно отформатировать или оставить себе.

Ранее эксперт Борис Лопатин дал советы при потере телефона. По его словам, в первую очередь необходимо приостановить обслуживание номера. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на сайте оператора или позвонить в контакт-центр. После подтверждения личности номер перевыпустят на новую сим-карту.