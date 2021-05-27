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В мире

14:16

В Бразилии родился поросенок-мутант с двумя хоботами

животные за рубежом

Фото: dailystar.co.uk/Newsflash

Необычный поросенок родился в бразильском штате Санта-Катарина. Как сообщают "Дни.ру", у животного выявили сразу несколько серьезных мутаций.

У поросенка сформировался только один глаз – он ненормально большой и располагается на лбу животного. Кроме того, вместо носа у детеныша свиньи вырос небольшой хобот. Такой же отросток образовался над единственным глазом.

Животное погибло вскоре после рождения. Как подчеркнули специалисты в области ветеринарии, среди зверей с большим числом генетических отклонений подобный исход достаточно распространен.

В октябре 2020 года в Индонезии обнаружили необычного детеныша акулы. Отличием животного стал полностью белый цвет и всего один сформировавшийся глаз.

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