Ученые выяснили, что утконосы могут светиться в темноте

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Ученые из США рассказали о свечении утконосов в темноте. По их словам, при ультрафиолете они могут даже зеленеть. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи объяснили это явление наличием у млекопитающих ядовитых шпор на лапах. По утверждению специалистов, ими утконосы могут чувствовать электрические поля.

Отмечается, что такая способность не очень распространена среди животных, подобное встречается среди белок-летяг и опоссумов, которые тоже активны по ночам.

Ранее ученые провели крупнейшее генетическое исследование древних собак. Они выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света существовали пять типов псов.