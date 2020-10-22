Ученые рассказали подробности самой страшной катастрофы в истории Земли

Исследователи немецкого Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца рассказали подробности самой страшной катастрофы в истории планеты Земля, сообщает портал EurekaAlert.

Бедствие произошло 252 миллиона лет назад. В результате катастрофы вымерли 75% сухопутных и 95% морских обитателей планеты. В качестве причины называлась вулканическая активность на территории Сибири.

Ученые исследовали раковины ископаемых брахиопод на предмет изотопов бора. Благодаря этому они смогли определить изменение значений водородного показателя морской воды. Исследователи провели эту операцию, чтобы выяснить содержание углекислого газа в атмосфере на тот момент.

Ученые узнали, что из-за большого количества высвободившейся магмы в атмосфере появилось большое количество парникового газа. Он создал тепловой эффект, а также "подкислил" океан, что стало причиной исчезновения морских кальцифицирующих организмов.

Кроме того, вследствие возникших процессов произошло химическое выветривание на суше и рост температуры воздуха. Из-за этого по Земле возникало множество мертвых зон, в которых не было кислорода.

В то же время питательные вещества активно попадали в океаны, что приводило к их чрезмерному удобрению. В результате данных процессов ряд групп животных были уничтожены.

Ученые предупредили, что сравнение вулканических выбросов с выходом углерода антропогенного характера некорректно. Они отметили, что использование всего ископаемого топлива не приведет к такой концентрации оксида углерода, какая сформировалась 252 миллиона лет назад.

Однако исследователи выразили тревогу из-за того, что в настоящий момент темпы накопления парникового газа в 14 раз превышают показатели периода, предшествующего самой большой катастрофе в истории Земли.

Ранее ученые выяснили, что глобальные ледниковые периоды возникали при резком изменении уровня солнечного излучения в течение короткого срока. В свою очередь снижение активности Солнца на Земле ученые связали с массовым извержением вулканов или с образованием биологически индуцированных облаков, которые блокировали солнечный свет.