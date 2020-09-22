Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института
Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис сообщила, что площадь арктического морского льда достигла своего минимального годового значения. Данный показатель является одним из индикаторов глобального изменения климата, передает РИА Новости.
"По информации национального центра данных по снегу и льду США, площадь морского льда 15 сентября составила 3,74 миллиона квадратных километров. Это подтвердили и в институте Альфреда Вегенера, а по данным Бременского университета, она составила 3,8 миллиона квадратных километров", – заявила она.
Нуллис добавила, что это минимальный годовой показатель, который возник после летнего сезона таяния и аномально высоких летних температур, зафиксированных в этом году в Сибири. Она также уточнила, что пока самый низкий уровень был замечен в 2012 году. Но специалисты опасаются, что еще больше снизить протяженность льда в этом году может всплеск летнего теплого воздуха.
Ранее сообщалось, что итальянский ледник Мармолада может исчезнуть через 15 лет. К такому выводу пришли ученые Падуанского университета. Профессор геоморфологии образовательного учреждения Альдино Бондесана обратил внимание на быструю скорость таяния Мармолады.
По мнению исследователей, это связано с ростом выбросов углерода за последние несколько десятилетий. Сейчас ледник теряет до девяти гектаров в год, хотя еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.
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