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Общество

11:45

Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы

общество погода

Фото: ТАСС/Felipe Dana/AP

Земля движется по худшему сценарию изменения климата. Этому способствует активное таяние ледников. Соответствующее заключение опубликовано в пресс-релизе EurekAlert!.

За последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти.

Межправительственная комиссия по изменению климата называет такие изменения негативным сценарием потепления на планете.

Ученые из Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института считают, что к концу века могут усилиться наводнения, которые затронут жизни 16 миллионов человек, если таяние ледников продолжится в том же темпе и поднимется еще на 17 сантиметров.

"Быстрое таяние ледников обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы можем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря", – делятся исследователи.

По последним данным наблюдений ученых, уровень мирового океана поднимается на 4 миллиметра ежегодно.

Ранее ученые заявили, что уменьшение ледникового покрова Гренландии приобрело необратимый характер. Снегопады больше не в состоянии восполнять потери ледяного покрова.

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