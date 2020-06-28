Климатолог назвал вероятные причины разрушения городов в Сибири

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Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, уверен шведский климатолог Юхан Киленшерна. По его словам, именно данное условие приведет к разрушению ряда городов и сел, передает издание Svenska Dagbladet.

Так, климатологи говорят о заметном потеплении климата в РФ, в частности, на территории Сибири. Согласно сведениям Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае превысила норму на 10 градусов.

"Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", – поясняет климатолог. Он уточняет, что таяние вечной мерзлоты, вероятно, проявится не сразу.

В результате обширное таяние вечной мерзлоты усугубляет парниковый эффект.

Ранее ученые спрогнозировали значительный подъем мирового океана. По их мнению, к 2100 году подъем уровня мирового океана составит 1,3 метра.