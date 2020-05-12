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Наука

09:20

Ученые спрогнозировали значительный подъем мирового океана

наука экология

Фото: ТАСС/paul mayall/picture alliance

Ученые дать прогноз возможного подъема воды в мировом океане при разных вариантах эмиссии углекислого газа. В опросе приняло участие более 100 экспертов, опубликовавших не менее шести работ на эту тему, сообщает "Мир 24".

По их мнению, к 2100 году подъем уровня мирового океана составит 1,3 метра. Это более пессимистичный прогноз, чем у Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН – 1,1 метра при худшем развитии событий.

К 2300 году специалисты прогнозируют подъем на пять метров. Одной из причин таких значительных изменений называются таяние льдов в Гренландии и Антарктиде. "Объема находящегося там льда хватит, чтобы поднять уровень мирового океана на 65 метров, если весь лед растает", – отметил Штефан Рамшторф из Университета Потсдама.

Ранее ученые международной исследовательской группы выяснили, что современные океанские течения движутся быстрее, чем 20 лет назад. Больше всего ускорились течения в тропических широтах. Авторы научной работы связали новую тенденцию со скоростью ветров.

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