Журнал "National Geographic Россия" запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету

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"Планете нужна наша помощь" – это один из девизов National Geographic. Чтобы и дальше жить на Земле, мы должны стать ответственнее, поэтому тема экологии – одна из ключевых в National Geographic.

За последние полвека население планеты выросло почти в два раза, а объемы сырья в мировой экономике увеличились более чем втрое. Мы практически достигли пределов.

Благодаря вторичной переработке и компостированию можно сохранить огромное количество ресурсов. Они не отправятся на свалки, не отравят мировой океан и грунт, а будут служить человечеству снова и снова. В нашем обиходе появилось множество новых понятий, связанных с экологией: углеродный след, экошейминг, ноль отходов, экоскептик, экотревожность и многие другие. Даже последним нигилистам уже ясно, что разговоры об экологии – это не просто мода, а изменение климата не выдумка.

"Мысли глобально, действуй локально", – никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне. Открытое голосование #ЯБерегуПланету направлено на поощрение экологической деятельности людей и компаний, которые на своем примере показывают: чтобы помогать планете, необязательно иметь огромные ресурсы. Каждый в силах внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. Поэтому одна из целей голосования – рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Голосование проходит на сайте nat-geo.ru и разбито на 14 номинаций и одну специальную номинацию от партнера проекта. Пользователи смогут как отдать свой голос за предложенных номинантов, так и подать собственную заявку.

Номинации #ЯБерегуПланету: "Экоблогер и экоблогер lite" – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях. – блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в своих социальных сетях. "Своими руками" – люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам. "Реальное действие" – люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии. "Экодвижение" – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу. "Экоподсказка" – специализированные экосправочные, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырье, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и многое другое. "Все до крошки" – организации, предоставляющие возможность бережного отношения к пище. "Объединение" – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки. "Индустрия" – российское производство продукции из переработанных материалов. "Подиум" – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей. "В свою тару" (Москва/регионы) – магазины без упаковки, в которых можно купить продукты со своей тарой на развес. "Экобыт" – магазины, которые производят экоаксессуары. "Юный эколог" – экодеятели до 16 лет (это открытая номинация без заявленных кандидатов; отбор будет происходить исключительно на основании присланных заявок).



Также специальная номинация от партнера #ЯБерегуПланету – "Зеленая планета". В номинации могут участвовать люди, которые собственными силами озеленяют мир вокруг нас: облагораживают палисадники, восстанавливают популяции редких растений, сохраняют питомники и преображают городские сады. То есть делают все возможное для того, чтобы не только сделать воздух чище, а среду комфортнее, но и вернуть долг природе.

Мы будем рады узнать о ваших историях озеленения: для этого добавьте информацию о себе через форму "Предложить номинанта" внизу страницы номинации и внесите все необходимые данные.

Победителя номинации ждет денежный приз! Удачи!

Голосование продлится до 27 июня 2020 года. Участвуйте сами и голосуйте за других!