Течения Мирового океана разогнались до рекордных скоростей

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Ученые международной исследовательской группы выяснили, что современные океанские течения движутся быстрее, чем 20 лет назад. Как сообщает "Мир 24", больше всего ускорились течения в тропических широтах.

Авторы научной работы связали новую тенденцию со скоростью ветров. Предыдущие исследования достоверно показали, что их мощность растет, причем над водой этот показатель растет примерно на 1,9 процента в год, что обернулось ростом скорости океанских течений примерно на 5 процентов каждые 10 лет с 1990 года.

Исследовательская группа проанализировала уже имеющиеся работы в данной области и собрала информацию проекта Argo, который фиксирует данные с автономных поплавков по всему океану. Полученные данные показали, что, например, Южное экваториальное течение в Тихом океане преодолевает примерно 1,6 километра за час. При этом каждое десятилетие будет прибавлять всего лишь 0,05 метра в час.

Влияние течений на климат огромно. В настоящий момент ученые считают, что "ускоренный океан" может способствовать изменениям в циркуляции теплых потоков, а это может повлечь непредсказуемые побочные эффекты.

"Это повлияет на температуры и погодные условия, хотя для точных прогнозов потребуются дополнительные анализы", – заявил член рабочей группы Алекс Сен Гупта из Университета Нового Южного Уэльса.

Ранее эксперты призвали обратить внимание на серьезный удар глобального потепления по Антарктиде. Здесь за последние 50 лет выросла температура воздуха (на несколько градусов), а также все чаще откалываются крупные айсберги.

