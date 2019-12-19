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В мире

09:49

Под ледником Гренландии обнаружили реку

наука за рубежом

Фото: ТАСС/Karlheinz Schindler/DPA

Река длиной до 1,6 километра, как выяснили ученые, может протекать под ледяным щитом Гренландии. Вода из центра острова переносится потоком в Атлантический океан через фьорд Петерманна. Об этом сообщает "Мир 24".

Представители Университета Хоккайдо (Япония) и Университета Осло (Норвегия) проанализировали данные радара, демонстрирующего высоту скал подо льдом, и создали компьютерную модель гренландского рельефа. Согласно изображению, проявились черты длинной долины, которая содержит воду.

Если ученые не ошибаются, водоем находится под большей частью второго по величине ледяного щита в мире. Его назвали "темной рекой" из-за того, что он скрыт от солнца.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы больше узнать о новом открытии.

Группа международных ученых ранее сообщила, что таяние льда в Гренландии ускорилось в шесть раз с 1980-х годов. Эксперты изучили, как сильно сократилась масса льдов в Гренландии в период между 1972 и 2018 годами. Согласно их подсчетам, за 46 лет льды растаяли настолько, что уровень Мирового океана вырос примерно на 13,7 миллиметра. Как уточнили ученые, половина этого роста пришлась именно на последние восемь лет.

По данным исследования, с 1972 по 1980 год Гренландия ежегодно теряла около 47 гигатонн льда, а в следующем десятилетии – 51 гигатонну в год. В период между 1990 и 2000 годами таяло по 41 гигатонне льда в год, а между 2000 и 2010 годами – уже по 187 гигатонн.

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