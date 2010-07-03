Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз

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Таяние льда в Гренландии ускорилось в шесть раз с 1980-х годов. Об этом сказано в исследовании группы ученых из Дании, Нидерландов, США и Франции, опубликованном в вестнике Национальной академии наук США.

Эксперты изучили, как сильно сократилась массы льдов в Гренландии в период между 1972 и 2018 годами. Согласно их подсчетам, за 46 лет льды растаяли настолько, что уровень Мирового океана вырос примерно на 13,7 миллиметра. Как уточнили ученые, половина этого роста пришлась именно на последние восемь лет.

По данным исследования, с 1972 по 1980 годы Гренландия ежегодно теряла около 47 гигатонн льда, а в следующем десятилетии – 51 гигатонну в год. В период между 1990 и 2000 годами таяло по 41 гигатонне льда в год, а между 2000 и 2010 годами – уже по 187 гигатонн. Как подчеркнули специалисты, за период с 2010 по 2018 год скорость таяния выросла еще более заметно – до 286 гигатонн льда в год. Ученые не исключили, что в будущем эта тенденция станет еще более тревожной.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, как поднимется уровень моря к 2100 году. Составив прогноз при помощи компьютерного моделирования, британские исследователи пришли к выводу, что таяние ледников не оказывает такого сильного влияния на Мировой океан, как считалось прежде. Кроме того, по мнению специалистов, к концу века средняя температура на планете может вырасти на три–четыре градуса.